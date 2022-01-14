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14 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Almanya’da vaka sayısında rekor

14 Ocak 2022, Cuma 14:00
Almanya’da son 24 saatte 92 bin 223 ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da toplam vaka sayısı 7 milyon 835 bin 451’e yükseldi.

Son 24 saatte 92 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle salgının başından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı Almanya’da dün 81 bin 417, 12 Ocak’ta da 80 bin 430 yeni vaka açıklanmıştı.

Ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı ise 286 artarak 115 bin 337’ye yükseldi.

805 bin 400 aktif vakanın bulunduğu ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 470,6 olarak belirlendi.

AA

Etiketler: Almanya, vaka sayısı, rekor
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