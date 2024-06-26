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26 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Almanya'dan ''bölgesel savaş" uyarısı

26 Haziran 2024, Çarşamba 12:46
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ve Lübnan'daki tarafların ateşkes çabalarını reddetmeleri halinde bölgesel bir savaş çıkma tehlikesi karşısında uyarıda bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Baerbock, Beyrut ziyareti kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib'le bir araya geldi.

Bakanların, Lübnan ve bölgedeki durumu değerlendirdiği görüşmede, çatışmaların tırmanmasını ve yayılmasını önlemek için gerekli tüm çabaların gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Almanya'nın İsrail ile karşılıklı çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki olaylara ilişkin ülkesinin endişesini ifade eden Baerbock, özellikle İsrail ve Lübnan'daki tarafların ateşkesi reddetmesi durumunda çıkmaz bir yola girilebileceği konusunda uyardı.

Baerbock, "ateşkes anlaşmasına varılmazsa bunun herkes için tehlike oluşturacağını; bunun sadece Lübnan-İsrail değil, bölgesel bir savaş projesini kapsadığı" uyarısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise ülkesinin özellikle şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların gölgesinde olduğu gibi her zaman barış yanlısı çözümler için çaba sarfettiğini belirtti.

Buhabib, ülkesi için uluslararası desteğin harekete geçirilmesi ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv ve Ramallah'tan sonra bir günlük ziyaret kapsamında Beyrut'a gelen, Baerbock, Başbakan Necib Mikati'nin yanı sıra üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

AA

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