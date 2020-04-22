Almanya insan üzerinde koronavirüs aşısı deneyine onay verdi

İngiltere ve ABD'nin ardından Almanya da koronavirüs aşısı testlerinde insan deneylerine geçiş için onay verdi.

Almanların ilk insan testleri olacak olan formül dünyada bu onayı alan dördüncü aşı oldu. Haber dünyada heyecanla karşılanırken salgından en büyük zararı gören ülkelerden de 'olumlu' tepkiler geldi. Alman Federal Aşı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, potansiyel aşı için ilk denemeler 18-55 yaş arası 200 sağlıklı insan üzerinde başlayacak ve ikinci aşamada artan dozlarla risk grubunda olan kişilere verilecek. Euronews Türkçe

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