Almanya kömür santrallerini planlanandan erken kapatabilir

Almanya kömürle çalışan elektrik santrallerine 2035 yılında yani öngörülenden üç yıl daha erken son verebilir.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek.

Hükümet sözcüsünden yapılan açıklamaya göre Merkel ve Saksonya-Anhalt, Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Brandenburg eyaletleri başbakanları çarşamba gecesi bir araya geldi.

Federal hükümet şu ana kadar santrallerin tamamen kapatılması için 2038 yılını hedefliyordu. Yeni anlaşmaya göre 2026 ve 2029 yıllarında yapılacak gözden geçirmelerle kapatma tarihini daha erkene çekmenin mümkün olup olmayacağı değerlendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Olaf Scholz da Almanya'nın fosil yakıtların kullanımını azaltmak için büyük adımlar attığını belirtti. Scholz sadece 2020'li yıllarda devre dışı kalacak santrallerin operatörlerine devletin 4,35 milyar euro tazminat ödeyeceğini vurguladı.