"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Amerika'da nisan sonuna kadar 20 milyon kişi işsiz kalabilir

03 Nisan 2020, Cuma 10:37
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Covid-19'a yakalananların yanı sıra, işsizlik yardımına başvuranların sayısı da tarihte görülmemiş rakamlara ulaştı. Sadece geçen hafta, 6.6 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu.

Bir önceki hafta 3.3 milyon kişinin de işten çıkarılmasının ardından, salgından dolayı yaklaşık 10 milyon kişi gelir kapılarından oldu.

Çalışma Bakanlığının hazırladığı rapor, dünya genelinde işletmelerin kepenk kapatmasıyla ekonomi ciddi resesyona sürüklenirken, işsizlik oranlarının da katlanarak arttığını ortaya koydu.

"Henüz bir başlangıç"

İşten çıkarmaların sayıca fazlalığı birçok ekonomistin karamsar bir tablo çizmesine neden oluyor. Şu anda işsiz kalan 10 milyon kişiye nisan sonuna kadar bir 10 milyonun daha eklenebileceği belirtiliyor. Bu rakam Büyük Durgunluk'taki işten çıkarma sayısının (8,7 milyon kişi) iki katından daha fazla.

Restoran, otel, jimnastik salonları ve sinemalar kritik alanlar

İflas etmemek için işverenler çalışan sayısını en aza indirme yoluna başvuruyor. Özellikle restoran, otel, jimnastik salonları ve sinemalar bu durumdan en fazla etkilenen iş alanları.

Amerikalıların yaklaşık yüzde 90'ına birçok eyalette evde kalma zorunluluğu getirilmesi de işten çıkarmaları hızlandıran diğer bir etken.

İş başvuruları 30 kat birden arttı

Bu durum istihdam piyasasında deprem etkisi yaratmış durumda. Sadece bir ay önce haftalık iş başvuruları ülkede 211 bin kişi seviyesindeydi. ABD'nin son 50 yıllık geçmişinin en düşük seviyesi olan bu rakam şu anda 30'a katlandı. İşsizlik yardımları için başvurular 50 eyalette katlanarak artıyor. Örneğin Kaliforniya'da bu yardıma başvuranların sayısı bir evvelki haftaya göre 4 kat arttı ve neredeyse 1 milyon kişiye ulaştı.

İşten çıkarmaların süresi kilit nokta

İşten çıkarma dalgalarının süresi ekonomik daralmanın da derinliğini belirlemiş olacak. Fakat bu sürenin bilinmemesi tünelin ucunun görünmemesine neden oluyor. Bazı şirketler işten çıkardıkları çalışanları ile irtibatta kalmayı sürdürüyor ve salgının sonlanması ile birlikte yeniden onları istihdam etmeyi umuyor. Hızlı işe alımlar ekonominin de kısa sürede canlanmasını sağlayabilir.

Fakat eğer şirketler yaz sonuna kadar kapalı kalırsa küçük şirketlerin iflas etme riski artacak. Bu da iş bulmanın daha da zorlaşacağı anlamına geliyor.Bu sebeple geçen hafta oylanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma planının 350 milyar dolarlık kısmı küçük girişimlere ayrıldı. Böylece işten çıkartmaların azaltılması ve faaliyet yeniden başladığında tekrar işe alımların kolaylaştırılması hedefleniyor. Fakat eşi benzeri tarihte görülmemiş bu paketin bile ülke ekonomisini düze çıkartmasına salgın yayıldıkça daha da şüpheyle bakılıyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Amerika, nisan, işsiz
Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkel'in karantinası sona erdi

    İstanbul Valisi açıkladı: Sosyal yardımlar evlerde teslim edilmeye başlandı

    Bakan Varank: 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

    Tirajlar düşüyor

    Mutlu ve Birinci Ağabeyleri rahmetle anıyoruz

    Altın rekor kırdı

    Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak

    Benzine 20 kuruş zam bekleniyor

    'Maske kesinlikle takılmalı'

    Amerika'da nisan sonuna kadar 20 milyon kişi işsiz kalabilir

    Enflasyon mart ayında arttı

    Filistinli Bakan gözaltına aldı

    Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak

    Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

    Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı

    Yardıma engel değil, hayırda yarış zamanı

    Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

    İtalya'da ölü sayısı 14 bine yaklaştı

    Fitch Ratings'ten ''küresel resesyon'' uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar sınavı kaybetti, Meclis de kaybetmesin
    Ahmet BATTAL

    TBMM ve suçluya âdil muamele
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rifat OKYAY

    Beşer zulmeder, kader adalet eder
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs projesi dizaynı ve sonuçları (1)
    Cevher İLHAN

    Düşünceyi ifade “suç” olmaktan çıkarılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tahirî: On veli derecesinde
    Risale-i Nur'dan

    Hastalara bir teselli, manevî bir reçete
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallâhu ve ni’mel vekîl (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Kampanya döneminde sona gelirken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.