Arakan krizi çözümsüz bırakılmasın

Bangladeş Devlet Başkanı Hamid, Arakanlı Müslümanlar sorununun çözülmemesinin bölgede istikrarsızlığa neden olabileceğini söyledi.

Bangladeş Devlet Başkanı Abdül Hamid, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Asya'da barış, güvenlik ve istikrar konulu forumda konuştu.

Bangladeş'in 1,1 milyon Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yaptığını dile getiren Hamid, bu kişilerin Myanmar'a güvenli şekilde dönüşünün sağlanması gerektiğine işaret etti.

Hamid, "Bu krize barışçıl bir çözüm arayışındayız ve onların kendi ülkelerine geri dönebilmesi için Myanmar ile belge de imzaladık. Eğer bu kriz çözümsüz bırakılırsa tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilir." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, yerel halka karşı kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.