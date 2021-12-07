Arakanlı mülteciler Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı

İngiltere ve ABD'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, Myanmar’da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı sosyal medya devi Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı.

BBC’deki habere göre, açılan davada Facebook, "nefret dolu ve yanlış bilgilerin yıllarca yayılmasına" izin vermekle suçlanıyor. İddialara henüz yanıt vermeyen Facebook’tan davalar kapsamında 150 milyar dolarlık tazminat talep edildi. İngiltere'de dava açan bazı mültecileri temsil eden İngiliz hukuk firmasının Facebook’a gönderdiği mektupta, sosyal medya platformunun algoritmalarının "Arakan halkına karşı nefret söylemini güçlendirdiği" kaydedildi. ABD’nin San Fransisco eyaletinde de bazı avukatlar, benzer iddialarla Facebook'a karşı şikayette bulundu. Facebook 2018’de itiraf etmişti Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti. Birleşmiş Milletler (BM) de 2018'de Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda "yavaş ve etkisiz" olmakla suçlamıştı. AA

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