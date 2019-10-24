Arakanlı Müslümanlar güvende değil

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Lee, “Bangladeş’teki Arakanlı mültecilerin, Myanmar’dan kaçmalarına sebep olan şartlar düzeltilmediği sürece, evlerine dönmeleri güvenli değil” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, BM Genel Kurulunda insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komite’ye yıllık raporunu suduktan sonra basın toplantısı düzenledi.

“Uluslar arası mahkeme kurulmalı”

Myanmar’daki Arakanlı Müslümanların durumu konusunda hiçbir gelişme olmadığını ve “savaş suçu”na varan insan hakları ihlâllerinin devam ettiğini belirten Lee, “Bangladeş’teki Arakanlı mültecilerin, Myanmar’dan kaçmalarına sebep olan şartlar düzeltilmediği sürece, evlerine dönmeleri güvenli değil” dedi. Lee, “Myanmar’daki (Arakanlılara yönelik) durum Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmeli ya da adaletin yerini bulması için uluslar arası bir mahkeme kurulmalı” diye konuştu. Raportör Lee, ayrıca Arakanlılara karşı ciddî insan hakları ihlâllerinde bulunan Myanmar ordusuna bağlı şirketlere ve yetkililere yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Güvenli ortam sağlanmalı -

Uluslar arası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ispatladı. Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslar arası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddî oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi. BM ve uluslar arası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor. İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar’a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.