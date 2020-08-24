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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Arakanlı Müslümanlara yapılan sistematik zulüm devam ediyor

24 Ağustos 2020, Pazartesi 12:11
Myanmar ordusunun, 25 Ağustos 2017'de silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde sivillere yönelik katliamının üzerinden geçen 3 yıla rağmen Arakanlı Müslümanların çektiği acılar son bulmadı.

Yıllardır sistematik zulme maruz kalan Arakanlı Müslümanlar, son zamanlarda da eyalette ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda kayıplar veriyor. 

Arakan'da, Myanmar ordusu ile eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki silahlı çatışmalar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar da güvenlik, sağlık, insan hakları alanlarında, ekonomik ve siyasi çok sayıda sorunla karşı karşıya kalıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, haziran ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 44. Oturumunda okuduğu Arakanlı Müslümanların insan hakları durumuna ilişkin raporda, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların insan hakları durumunda hiçbir iyileşme olmadığını ve köylerinin yakılmaya devam edildiğini belirtti.

Arakan eyaletinde devam eden çatışmaların bölgedeki tüm toplulukları olumsuz etkilediğine işaret eden Bachelet, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için güvenli, onurlu ve sürdürebilir geri dönüş koşullarının halen mevcut olmadığının altını çizdi.

Myanmar ordusunun (Tatmadaw), mayıs ayında, 2017'den önce Arakanlı Müslümanların yaşadığı Buthidaung ilçesinin büyük bir bölümünü yine yaktığını ifade eden Bachelet, görgü tanıkları ve uydu görüntülerine göre, Arakanlı Müslümanların yaşadığı onlarca köyün "kül yığını" haline geldiği bilgisini paylaştı.

Arakan Rohingya Birliği (ARU) tarafından geçen ay Uluslararası Adalet Divanına sunulan raporda da Arakan'da, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda sivillerin hayatını kaybettiği ya da yerlerinden edildiği bildirildi.

Raporda, Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ile Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki çatışmaların, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) ait yerleşimlerin Budist militanlar ve mültecilerce işgal edilmesine zemin hazırladığı belirtildi.

Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelerine göç etti.

Ülkede, 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

BM tarafından "dünyada en fazla zulüm gören azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, ülkede şiddet olaylarına, yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Myanmar'ın Bangladeş sınırı yakınlarındaki Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman azınlık, bugüne kadarki yönetimlerce "Bangladeş'ten gelen göçmenler" olarak görülüyor ve resmi belgelerde, "Bengalli" olarak adlandırılıyor.

Hala 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların resmen tanınmasına karşı çıkıyor.

Bölge ülkeleri, Myanmar hükümetini sorumlu tuttu

Myanmar'ın batısındaki Arakan eyaletinde 2012'nin haziran ayında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar, Arakanlı Müslümanların dramını gözler önüne serdi.

Budistler tarafından düzenlenen saldırılarda çoğunluğu Müslüman çok sayıda kişi vefat etti, yüzlerce ev ve iş yerinin ateşe verildiği şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Şiddet olaylarının ardından hükümet yetkilileri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı ve evlerini terk etmek zorunda kalan Müslümanlara yardım gönderilmesini engelledi.

Bölge ülkeleri, çoğu Arakanlı Müslümanlardan oluşan göçmenlerin trajedisinden Myanmar hükümetini sorumlu tuttu.

23 Ekim 2012'de aralarında Budist rahiplerin de olduğu Arakanlılar, 9 yerleşim birimindeki Müslüman mahallelerini ateşe verdi.

Güvenlik güçlerinin saldırıları engellemek için hiçbir girişimde bulunmaması, hatta saldırganlara yardımcı olduğu yönündeki iddialar tüm dünyanın tepkisini çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Nisan 2013'de yayımladığı 153 sayfalık raporda, Arakan eyaletindeki hükümet yetkilileri ile yerel görevlilerinin Haziran 2012'den itibaren Müslümanların yaşadığı mahallelere düzenlenen saldırıları teşvik ettiği belirtildi ve Myanmarlı yetkililer, eyalette Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapmakla suçlandı.

AA

Etiketler: Arakanlı Müslümanlar, sistematik zulüm
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