Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı.

Bangladeş Mülteci Komiseri Shah Rezwan Hayat, Cox's Bazar'da bulunan Balukhali mülteci kampına bağlı 9 numaralı kamptaki çadırlardan birinde yemek yapımında kullanılan tüp nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Hayat, yangının diğer çadırlara da sıçraması sonucu 20'den fazla çadırın küle döndüğünü ifade etti. Kullanılamaz hale gelen çadırların yerine en kısa sürede yenilerinin verileceğini ifade eden Hayat, yangında hafif yaralanan bir Arakanlı Müslüman mültecinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Diğer yandan, yerel medyadaki haberlere göre, kampta 63 çadır yandı. Yangını söndürmeye çalışan 5 kişi yaralandı, bazı çocuklardan da haber alınamıyor. AA

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