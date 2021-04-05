Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı

Maratha Mohalla bölgesinde çıkan yangında 18 aile evini kaybettiği, okul ve cami olarak kullanılan barakaların da kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) önde gelenlerinden Salamat Ullah, Arakanlı mültecilerin kampında yerel saatle 01.00 civarında yangın çıktığını söyledi. Ullah, Cammu Keşmir'in Maratha Mohalla bölgesindeki yangın nedeniyle yaşadıkları barakaları küle dönen en az 18 ailenin sokakta kaldığını ifade etti. Küle dönen yerler arasında okul ve cami olarak kullanılan barakaların da bulunduğunu kaydeden Ullah, yangında kendi marketinin de kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Yangın hurdalıkta başladı Cammu Keşmirli emniyet yetkililerinden Chandan Kohli, hurdalıkta başlayan yangının, yakındaki barakalara sıçradığını açıkladı. Kohli, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı. Arakanlı Müslümanların önde gelenlerinden Mohammad Haneef, Cammu Keşmir'de 39 kampta 6 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığını söyledi. Cammu Keşmir'de Arakanlı mültecilerin kaldığı bölgede, Kasım 2016'da çıkan yangında da 3 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede, Haziran 2019'da çıkan yangında da yaklaşık 200 baraka yanmıştı. AA

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