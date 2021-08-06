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6 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Arıların geleceği tehlikede

06 Ağustos 2021, Cuma 22:37
Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, “Arılar küresel iklim değişikliği sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin etkisi altında olan Türkiye’de 2021 yılında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi arıcılığı da etkiledi. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, arıların küresel iklim değişikliği sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Küresel ısınma sonucunda oluşan kuraklık arıcıları tehdit ediyor. Sputnik’deki habere göre Evliyaoğlu, ’’Şu anda hasat dönemindeyiz. Fakat verim o kadar düşük ki bu gözle görülebiliyor. Yani yüzde yüzlere varan bir düşüş söz konusu. 2020 yılında yüzde 80’lere varan bir düşüş yaşanırken, maalesef 20121 yılında küresel ısınma ve kuraklık sebebiyle, iklimsel şartları göz önünde bulundurularak arı bu halde maalesef’’ dedi.

Arı neslinde tükenmeler olur

Kuraklığın arıcıları vurduğunu söyleyen Evliyaoğlu, ’’Arılı kovanların ilkbahara sağlıklı çıkabilmesi için bakanlıktan ve il müdürlüğü, valilikten ve yetkililerden destek bekliyoruz. Kovanların beslenmesi ve ilkbahara sağlıklı çıkabilmesi için tabiî beslenme şart. Bu sebeple Bakanlığın parasal yardım ve düşük fiyatla üreticilere şeker vermesini istiyoruz. Çünkü bu şekilde üretici kovanlarını besleyebilir. Yine tabiat şartlarına bağlı olarak yeterli polen kovana girmemesi durumunda ‘Ana Arı’ erkenden yumurtadan kesilir, mevcut azalır ve kışın azalan mevcut ilkbahara sağlıklı çıkmaz. Ve arı neslinde tükenmeler olur. Bu da bizi bekleyen bir arı tehlikesidir’’ diye konuştu. Evliyaoğlu, “Arıların geleceği küresel ısınma ve doğadaki doğa olaylarını, iklimsel şartlarını da göz önünde bulundurup değerlendirirsek tehlike altındadır. Kovanları açtığımız zaman ne bal gözüküyor, ne de arı da böyle bir hareketlilik gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bal sektörü ne olacak?

Türkiye’de Akdeniz ve Ege kıyılarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangından en çok etkilenen sektör ise dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde ve yüzde 68’i ormanlarla kaplı Muğla ve çevresinde faaliyet gösteren arıcılar oldu. Türkiye’deki çam balı üretiminin yüzde 75-80’lik kısmı Marmaris’in başı çektiği Muğla’nın çevre ilçelerinde yapılıyor. 

Yangınlardan önce, yüzölçümüne oranla Türkiye’de en çok çam ormanına sahip olan Marmaris bölgesinde bal üreticileri zor duruma düştü.

Çam balı üretimin yoğun olarak yapıldığı Marmaris ve Köyceğiz’de arı kovanlarının büyük bir kısmı zarar gördü. Birçok köylü çam ormanlarının iç kısımlarında konuşlanmış arı kovanlarını kurtaramadı. Marmaris’in en büyük bal firmalarından biri olan Bayırtat’ın ortaklarından Volkan Yıldız, orman yangınları sonrası bölgede yaklaşık yüzde 50-60 oranında rekoltenin azalmasını beklediklerini söyledi.

Etiketler: arı, gelecek, tehlike
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