"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Arjantin'deki protestolarda 40 kişi yaralandı

13 Haziran 2024, Perşembe 13:33
Arjantin'de, Javier Milei hükümetinin çıkartmak istediği kapsamlı "Ekonomik Reform Paketi" binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Başkent Buenos Aires'teki Kongre önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin Ekonomik Reform Paketi'ne sert tepki gösterdi ve polisle çatıştı.

Güvenlik güçleri, kendilerine molotof kokteyli ve taşlı saldırıda bulunan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.

Çıkan olaylarda 40 kişi yaralandı, 30 eylemci gözaltına alındı. Göstericilerin kongreye yürümesi üzerine takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Polisin gazlı müdahelesinden etkilenen muhalefetten 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Protestoya sosyal örgütler, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar destek verdi.

Muhalefet tepki gösterdi

Muhalefet milletvekili Mariano Recalde, çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini savunarak, "Çalışanların hakları yüzyıl geriye gidecek." diye konuştu.

İktidar partisinin milletvekili Bartolome Abdala ise yasanın önemine vurgu yaparak, Arjantinlilerin selameti için reform paketinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Buenos Aires'te düzenlenen bir finans oturumunda konuşan Devlet Başkanı Milei, "6 aydır bu yasalar tartışılıyordu, eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu fakat siyaset bunu umursamıyor." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Luis Caputo ise açıklamasında, reform paketinin Senato'da onaylanması durumunda ülkedeki ekonomik koşulların daha hızlı düzeleceğini bildirdi.

Ekonomik Reform Paketi

Yerel basında "Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak da bilinen ekonomik reform paketi, Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor.

Milei hükümeti, bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahelesini azaltmayı hedefliyor.

Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.

Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden birisi olarak gösterilen ekonomik reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Senato'da halen görüşülmekte olan yasa, muhalefet milletvekilleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vefat eden Türk Hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi

    Dünya genelinde 120 milyon kişi zorla yerinden edildi

    Arjantin'deki protestolarda 40 kişi yaralandı

    Küba Devlet Başkanı: Filistin için elimizden bir şey gelmediği için her gün acı çekiyoruz

    İsrail ordusu 'ilk kez' listede: BM, İsrail ordusunu “kara liste”ye aldı

    Gazze susuz

    İngiliz hükümetine silah tepkisi

    Çiftçi tarlasını satıyor

    Ambulans isteyen genci de katlettiler!

    Alım gücü krizi derinleşiyor

    Bu enflasyonla asgari ücretli nasıl yaşayacak?

    Takipteki kart borçluları yüzde 70 arttı

    Manzarasını engellediği gerekçesiyle ev yıkılacak

    Birleşmiş Milletler raporu: Terör örgütü PKK/YPG, geçen yıl Suriye'de 462 çocuğu zorla kadrosuna kattı

    Kuveyt'teki yangında 39 kişi öldü

    Diyarbakır'daki kazada minibüs ile otomobil çarpıştı: 22 kişi yaralandı

    Gazze'ye giremiyorlar!

    Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

    Intel, İsrail'deki 25 milyar dolarlık çip fabrikası projesini durdurdu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslam dünyası bu halde olunca...
    Mikail YAPRAK

    İyilik adına söylenen yalan
    İbrahim Günaydın

    Kızım Fâtıma da çalsaydı cezalandırırdım
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün hakikî güzel simasını gördüm
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset neden bölüyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Neticesiz “görüşme”nin akıbeti
    Süleyman KÖSMENE

    Vahyin geliş biçimleri ve Rüya-yı Sadıka
    Nahit Topaloğlu

    Şapka deyip geçmeyin! -3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.