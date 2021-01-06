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7 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

'Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim'

06 Ocak 2021, Çarşamba 21:00
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da toplanan destekçilerine seslenerek, başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için bugün yapılacak Kongre oturumu için Washington'da toplanan destekçilerine seslendi. 

Kurşun geçirmez camın ardından konuşan Trump, "Demokratlar'ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı" yönündeki iddialarını sürdürdü.

Trump, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim." dedi.

Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, "Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy." diye konuştu.

Trump, kendisine destek vermeyen Cumhuriyetçileri eleştirdi

Demokratlar'ın seçimleri kendi lehine çevirmek ve hile yapmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kullandığını savunan Trump, basının da yaptığı haberlerle onlara destek verdiğini söyledi.

Trump, Demokratlar'ın ülkelerinin seçimlerdeki güvenilirliğine hasar verdiğini belirterek, "3. dünya ülkeleri bile Demokratlar'ın yapmaya çalıştığını yapmadı." eleştirisinde bulundu.

Kendisine seçim itirazında destek vermeyen Cumhuriyetçilere de yüklenen Trump, "Cumhuriyetçiler artık 'zayıf Cumhuriyetçiler' olarak adlandırılacak." ifadesini kullandı.

Trump, seçimlerde yaygın bir usulsüzlük tespit edilmediğini söyleyen ve geçen ay görevinden ayrılan Bill Barr'a yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "Barr'ı severim ama o çok değişti. Benim adalet bakanım olarak anılmak istemedi." dedi.

Bugünkü Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence'in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, "Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım." ifadesini kullandı.

Trump, destekçileriyle Kongreye yürüyecek

Trump, basına yönelik eleştirilerine de değinerek, "Bugün burada 100 binlerce kişi bizim için toplandı. Ama yalancı basın bunu görmek istemiyor." diye konuştu.

Basının da Demokratlar'ın baskısı altında olduğunu öne süren Trump, "Basınımız artık özgür değil. Onlar, halk düşmanı." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinin de kendisinin aleyhine davrandığını belirterek, "Twitter'dan mesaj paylaşmak benim için çok zorlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini destekleyen kişilerle, oturumun yapılacağı Kongre binasına yürüyeceğini belirten Trump, "Burada demokrasimizi korumak için bulunuyoruz." dedi.

AA

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