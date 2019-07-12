‘Atıksız kasaba’

Japonya’da Tokushima’ya bağlı Kamikatsu kasabası 2003’te başlattığı sıfır atık uygulamasıyla bu yılın sonuna kadar “hiç atık üretmeyen kasaba” olmayı hedefliyor.

Japonya’da Tokushima’ya bağlı Kamikatsu kasabası 2003’te başlattığı sıfır atık uygulamasıyla bu yılın sonuna kadar “hiç atık üretmeyen kasaba” olmayı hedefliyor. Nüfusu bin 529 olan Kamikatsu’da, 2003’te başlatılan sıfır atık uygulamasıyla 500 tonu aşan atık miktarı, 2016’da 300 tona kadar düşürüldü. Proje kapsamında çöp toplama hizmeti bulunmayan Kamikatsu’da, kasaba sakinleri evlerinden çıkan çöpleri kasabada bulunan çöp toplama noktasına getiriyor. Toplama noktasında 45 kategoriye ayrılan çöpler, geri dönüştürülmek üzere sözleşmeli firmalar tarafından toplanıyor. Kasabadaki atıklar, “ikinci el ürünü olarak kullanılabilen ürünler, gıda atıkları, metal atıklar, kağıt atıkları, kumaşlar, biokütle atıkları, plastik ürünler, cam ürünleri, tehlikeli atıklar, hacmi büyük atıklar, yakılmak üzere toplanan atıklar, geri dönüşüm çaresi olmayan atıklar, ücrete tabi olarak imha edilen atıklar” başlıklarında ana kategorilere ayrılıyor.

Belediyeden geri dönüşüm teşviki

Hanelerde ise gıda atıklarını organik gübreye dönüştüren, gıda atık geri dönüşüm makineleri yaygın olarak kullanılıyor. Bu makinenin satın alımında belediye yüzde 80 civarında destek veriyor. Kasaba sakinlerinin yaklaşık yüzde 80’i, sisteme uyarak çöplerini toplama noktasına getiriyor. Yüzde 20’si ise kendi arsalarına gömmeyi veya kendi imkânlarıyla yakmayı tercih ediyor.

Çoğunluk çöpleri evlerinde ayırıyor

Sıfır atık projesinin uygulanma aşamalarında görev alan belediye ve tesis görevlileri de uygulamadan memnun olduklarını belirterek, büyük şehirlerde her semtin kendi çöpünü bu şekilde ayrıştırabileceğini anlattı. Kış aylarında çöp miktarının azaldığını dile getiren görevliler, geri dönüştürülen atıkların tekrar kullanılmasıyla kasabaya fayda sağladığını aktardı. Kamikatsu’da, yürütülen uygulama çerçevesinde 2020’ye kadar “dünyanın hiç atık üretmeyen kasabası” unvanına sahip olma yolunda çalışmalar sürdürülüyor.