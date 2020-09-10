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11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Avrupa’da İslâmofobi yeniden yükseliyor

10 Eylül 2020, Perşembe 23:25
AVRUPA’DA İSLAM KARŞITLIĞI DALGASI YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. İSVEÇ’TE KUR’AN’I KERİM’İN YAKILMASININ ARDINDAN FRANSA’DA BİR MİZAH DERGİSİNİN HZ. PEYGAMBER’E HAKARET İÇEREN KARİKATÜRLERİNİ YENİDEN YAYIMLAMASI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI.

Stockholm'deki rezalete Türkiye'den tepki

 

Fransa’nın başkenti Paris’te yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo, derginin ofisine 2015 yılında yapılan saldırıda eli bulunmakla suçlanan 13 sanığın mahkeme duruşmasından bir gün önce tekrar Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerini yeniden yayımladı. Derginin baş yazarı şöyle yazdı: “Bu karikatürler tarihe aittir ve tarihi ne tekrar yazmak ve ne de silmek mümkün” Fransız dergi söz konusu çirkin karikatürleri İsveç’te Kur’an’ı Kerim’in yakıldığı olaydan bir hafta sonra yayımladı. Parstoday’deki habere göre İsveç’in Malmo şehrinde bir avuç radikal sağcı Müslümanların mukaddesatına saygısızlık olan Kur’an’ı Kerim nüshalarını yaktı. Bu çirkin hareket geniş tepkilere yol açtı. Mısır’ın El Ezher üniversitesi şeyhi Ahmet Tayyib facebook sayfasında şu tepkiyi gösterdi: Kur’an’ı Kerim nüshalarına cesaret ederek yakma cinayetini işleyenler bu cinayetin terör ve barbarca bir uygulama olduğunu bilmelidir. Şeyh Tayyib tepkisinin devamında, bu hareket sadece mutlak ırkçılık ve beşeri medeniyetten yoksun bir uygulama değil, aynı zamanda Doğu ve Batı dünyası acı çektiği terör ateşine odun atmak olduğunu vurguladı.

Genİş tepkİlere yol açtı

Pakistan insan hakları Bakanı Şirin Mezari ise twitter hesabında şu tepkiyi gösterdi: İsveç’in Malmo kentinde ve Norveç’in başkenti Oslo’da Kur’an’ı Kerim’i yakmak gibi kınanan bir uygulama, bu ülkelerde yaşayan Müslümanları kasıtlı olarak kışkırtmak içindir. Bu çirkin uygulama Fransız derginin küfür içeren karikatürleri yeniden yayımlaması ile devam etti. Görünen o ki Avrupa’da İslamofobi kontrolden çıkarak artmaktadır. Bu çirkin hareketler İran İslam Cumhuriyeti’nde de geniş tepkilere yol açtı. Kum dini ilimler merkezleri hocaları ortak bir bildiride Charlie Hebdo dergisinin İslam Peygamberi’ne -s- hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını kınayarak şu ifadeleri kullandı: İslam ümmeti ve her hür ve düşünceli insan bu hareketi kınayarak alimane ve derin bir şekilde karşı çıkacaktır.

Saygısızlık edenler polİs tarafından korunuyorlar

Müslüman azınlıkların haklarını savunma örgütü Avrupa kıtasında yaşanan bu son gelişmelere gösterdiği tepkide şu ifadelere yer verdi: Müslümanların mukaddesatına hakaret etme meselesinde üzerinde durulması gereken önemli nokta, bu gelişmelerin Batı dünyasında polis gücünün gözü önünde yaşanıyor olmasıdır. Biz bu konuya Hollanda, Fransa, Danimarka ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde şahit olduk. İlginçtir ki İslam’a ve Müslümanlara hakaret edenler bu saygısızlıklarını polis gücünün gözü önünde yapmalarıdır. İsveç ve Norveç’te de aynı olay yaşandı. Gerçekte saygısızlık edenler resmen polis tarafından korunuyor. Müslüman azınlıkların haklarını savunma örgütünün bu tepkisi, Batı dünyasında İslamofobiya’nın tamamen planlı ve bazı devletlerce desteklenen bir olay olduğunu gösteriyor.

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