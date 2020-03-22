Avrupa’daki bazı camilerde ezan okunmaya başladı

Almanya ve Hollanda’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi’nde yatsı ezanı ve cuma günleri öğle ezanı hoparlörle okunabilecek. Üç hafta sürecek uygulama çerçevesinde cami hoparlöründen ilk ezanın okunması çevrede oturan Türkler ve diğer ülkelerden Müslümanlar tarafından olumlu karşılandı. İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Hannover Camisi’nde de Miraç Kandili’ne özel olarak hoparlörden yatsı ezanı okundu. Cami için alınan izinle bundan sonra haftada bir gün cuma günleri ezan okunabilecek. Hollanda’da da IGMG’ye bağlı 4 camide cuma günleri öğle vakitlerinde halkın duyabileceği şekilde hoparlörle ezan okunacağı belirtildi. AA

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