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31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Avrupa'dan Türkiye'ye destek mesajları

30 Ekim 2020, Cuma 20:08
Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa’dan çok sayıda devlet başkanı ve siyasetçi Türkiye’ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

AFAD: Vefat sayısı 12'ye, yaralı sayısı da 419'a yükseldi
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Deprem nedeniyle Sisam Adası'nda iki öğrenci öldü
NATO'dan 'Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız' mesajı

 

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dualarım, Türkiye ve Yunanistan’da vefat edenlerin yakınları ve yaralılarla." ifadesini kullandı.

"Kosova Türk halkının yanında"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de meydana gelen trajediden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Dualarımız vefat edenler ve yaralıların yakınlarıyla, Kosova bu zor zamanda Türk halkı ve devletinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, İzmir’de meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, Kosova halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"Fransa, yardıma hazır"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ege Denizi’ndeki büyük depremin Türkiye ve birkaç Yunan adasını vurduğunu belirterek, "Yunanistan ve Türk halkı ile tam dayanışma içindeyiz. Yanlarındayız ve onlara yardımlarımızı seferber etmeye hazırız." mesajını paylaştı.

Arnavutluk'tan dayanışma açıklaması

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk’un Türk ve Yunan dostlarının acısını paylaştığını kaydederek, "Sevdiklerini kaybedenlerin ve bu zor günü yaşayanların yanındayız. Arnavutluk tüm olanaklarıyla dost ülkelerinin yanındadır." mesajını paylaştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Dzaferovic, mesajında, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Depremde vefat edenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cesur kurtarma ekiplerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Dualarımız Türk kardeşlerimizle." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu, her iki ülkeye de gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 12 kişinin vefat ettiğini duyurulmuştu.

İsrail'den Türkiye'ye yardım teklifi 

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İsrail ordusuna bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermek için hazırlıklara başlanılması talimatı verdiği belirtildi. 

Açıklamada, İsrail ordusunun ihtiyaç duyulması halinde yaralıların tedavisi için deprem bölgesine bir sahra hastanesi kurmaya da hazır olduğu ifade edildi. 

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel Aviv'in yardım önerisinin Türk yetkililere iletildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Aviv'in yardım önerisi Türkçe dayanışma mesajıyla aktarıldı.

Paylaşımda, "Bu zor zamanlarda, yardım için güçlü bir el uzatacağız." ifadesi kullanıldı.

AA

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