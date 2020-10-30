Seferihisar'da deprem sonrası deniz suları taştı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de binaların çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalanlar var. Depremin Ege Denizi'nde sebep olduğu tsunami sonrasında ise Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yıkılan binalar var. Seferihisar ilçesinde ise tsunami etkili oldu. Depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Tsunami sırasında Sığacık Marina'da demirli olan yelkenli teknelerin denize sürüklendiği görüldü. Marinada yaşananları anlatan Sığacık Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, 3 iskelenin kırıldığını 50 tenkenin de marinadan çıktığını söyledi. Gel-gitin devam ettiğini söyleyen Günlü, "Şu an 10'uncu defa sular yükselip alçalıyor. Gel-gitler devam ediyor" diye konuştu. NTV

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