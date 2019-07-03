Avrupa Parlamentosu'na İtalyan başkan

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) başkanlık seçimi yapıldı.

Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli bu göreve seçilen isim oldu. AP'de bu görev için Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil yarıştı. AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan AP'nin başkanı, 751 temsilcinin bulunduğu parlamentoda üyelerin oy çokluğuyla belirleniyor. AP üyeleri 5 yıllığına seçilirken, AP başkanı her 2,5 yılda değişiyor. Euronews Türkçe

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