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20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Avrupa ülkelerinde elektrik talebi azaldı

20 Nisan 2020, Pazartesi 12:11
Yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla karantina ilan eden birçok Avrupa ülkesinde elektrik talebi giderek azalırken, talep İtalya'da yüzde 26, Hollanda'da yüzde 22 ve İspanya'da yüzde 19 geriledi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) engellemek amacıyla birçok Avrupa ülkesi önlem almaya devam ediyor. Virüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'nın karantina ilan etmesinin ardından İspanya, Fransa ve Belçika gibi ülkeler de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Alınan önlemler sonrasında Avrupa ülkelerindeki ekonomik faaliyetler daralıyor.

Günlük hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde elektrik talebinde de ciddi gerileme yaşanıyor.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-E) verilerinden derlenen bilgilere göre, martın ikinci haftası itibarıyla ilk olarak İtalya'da düşmeye başlayan elektrik talebinde, ay sonunda tüm kıtada azalma görüldü.

Avrupa kıtasındaki en büyük talep düşüşü

Buna göre, 30 Mart - 5 Nisan haftasını kapsayan dönemde, İtalya'nın elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak Avrupa kıtasındaki en büyük talep düşüşü olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde İtalya'da saatlik ortalama elektrik talebi 24 gigavat seviyesinde gerçekleşti.

İtalya'yı elektrik talebi yüzde 22 azalan Hollanda takip ederken, aynı dönemde Hollanda'da saatlik ortalama elektrik talebi 9,1 gigavat oldu.

Kovid-19 vaka sayısının çok hızlı bir şekilde arttığı İspanya'da ise söz konusu haftadaki elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak saatte ortalama 23 gigavata geriledi.

Belçika'nın elektrik talebi ise saatlik ortalama 9,7 gigavata düşerek yüzde 14 azalırken, İngiltere'de bu oran yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde İngiltere'nin saatlik ortalama talebi 32,6 gigavat seviyesinde gerçekleşti.

Fransa'da yüzde 10, Almanya'da yüzde 5 düşüş

Ayrıca, 17 Mart itibarıyla serbest dolaşımın zorunlu haller dışında kısıtlandığı Fransa'da elektrik talebi bu dönemde yüzde 10 azalarak saatlik ortalama 50 gigavata geriledi.

Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararı alan Almanya'da ise elektrik talebi yüzde 5 düşüşle saatlik ortalama 53,5 gigavat seviyesine geriledi.

Bulgaristan ise Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri arasında elektrik talebi artan tek ülke oldu. Bulgaristan'ın elektrik talebi bu dönemde yüzde 8 arttı ve saatlik ortalama talep 45 gigavata çıktı.

Öte yandan, Avrupa'da birçok ülkede Kovid-19 önlemleri sebebiyle elektrik talebinde gerileme görülmesine rağmen Kuzey Avrupa ülkelerinde elektrik talebi artmaya devam ediyor.

Söz konusu dönemde Danimarka'daki elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak saatlik ortalama 39 gigavata yükseldi. Norveç'in elektrik talebi ise yüzde 7 artışla 16,9 gigavat seviyesine çıktı. Finlandiya'da da elektrik talebinde yüzde 3 artış görüldü.

AA

Etiketler: Avrupa ülkeleri, elektrik talebi
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