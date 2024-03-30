Avrupalı sanatçılardan Gazze’de ateşkes çağrısı

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino’yu Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edecek sanatçılar, Gazze’de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulundu.

Söz konusu 10 ülkenin Eurovision temsilcileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamada “işgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Gazze’deki” durum karşısında sessiz kalmaktan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Açıklamada, “Bizim için mazlumlarla dayanışma içinde olmak, barış, acil ve sürdürülebilir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili içten dileklerimizi iletmek çok önemli.” ifadesini kullanan sanatçılar, nefretin, İslamofobi ve antisemitizm de dahil olmak üzere tüm formlarına karşı olduklarını vurguladı. Müziğin evrensel birleştirici gücüne işaret edilen açıklamada, Belçika’dan Mustii, Portekiz’den İolanda, İngiltere’den Olly Alexander, İrlanda’dan Bambie Thug, İsviçre’den Nemo, Norveç’ten Gate, Danimarka’dan SABA, Litvanya’dan Silvester Belt, Finlandiya’dan Windows95Man ve San Marino’dan Megara’nın imzaları yer aldı. AA

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