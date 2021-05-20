Avrupalıların hükümetlerine güveni azaldı

Yapılan yeni bir anket Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ulusal hükümetlere olan inancın azaldığını ortaya koydu.

Eurofound tarafından yapılan anket sonuçları, AB vatandaşlarının ulusal hükümetlere olan desteği keskin bir şekilde azalırken, blok olarak birliğe olan güvenin özellikle çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda devam ettiğine işaret etti. 27 üyeli bloktan yalnızca Danimarka'da ulusal hükümete güvenin sürdüğü anlaşıldı.

Çalışmada ayrıca, Avrupa Komisyonu yetkililerinin Kovid-19 aşısı tedariki ve dağıtımında yaşanan gecikmeler nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmasına rağmen genel olarak da AB kurumlarına olan güvenin ulusal hükümetlerden yüksek olduğu görüldü.

Eurofound'un bir süredir yürüttüğü AB çapında yaşam ve çalışma koşullarıyla ilgili çalışmaların Kovid-19 sürecine adapte edilmesi sonucu yapılan anket geçen yıl nisan ayından bu yana aralıklarla üç tur tekrarlandı. Anket 138 bin 629 kişi üzerinden örneklenerek yapıldı.

Ekonomik ve sosyal eşitsizliklere dikkat çekildi

Avrupa ve küresel çapta derin etki yapan Kovid-19 salgınının özellikle insanların yaşam ve çalışma koşullarını geniş ölçüde etkilediği belirtilen anket sonuçlarına göre AB genelinde akıl sağlığı son yılların en kötü seviyesine düştü, varolan eşitsizliklerin genişledi, vatandaş memnuniyeti azaldı ve kurumlara, özellikle de ulusal hükümetlere olan güven dibe vurdu.

Anketten çıkan temel bulgular arasında sayılan aşı karşıtlığının da yine bu memnuniyetsizlik ve artan güvensizliğin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Eurofound anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde "vatandaşlar ve üye ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin giderilememesinin Avrupa'yı biraraya getiren sosyal sözleşmeye karşı siyasi memnuniyetsizliği tetikleyebilir" denildi.