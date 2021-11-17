Avustralya'da binlerce kişi aşının yan etkileri için tazminat istiyor

Avustralya'da 10 binden fazla kişi, koronavirüs aşılarından kaynaklanan yan etkiler nedeniyle tazminat talebinde bulundu.

Aşıların yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılanlar gelir kaybına uğradıklarını iddia ediyor.

Başvurular, federal hükümetin sağlık programı olan Services Australia üzerinden yapılıyor.

Aşının yan etkileri çok nadir görünse bile, uzmanlara göre bu durum hükümetin on milyonlarca dolar ödemesiyle sonuçlanabilir.

Services Australia, kamu sağlığı düzeninden olumsuz etkilenen çalışanlar için destek ödemesi yapıyor.

Ancak talebi 5 bin Avustralya dolarının üzerinde olanlar için ödeme yapılmamıştı.

Bu kişilerin 5 bin dolardan başlayarak sınırsız tazminat talebinde bulunabilecekleri belirtiliyor.

Parlamento bünyesinde faaliyet gösteren Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi'nin (TGA) web sitesine göre, ülkede uygulanan 37.8 milyon doz aşıdan yaklaşık 79 bin olumsuz yan etki şikayeti alındı. Bu genel rakam içerisinde yüzde 0,21'e tekabül ediyor.

Sydney Morning Herald'ın haberine göre en sık bildirilen yan etkiler arasında kol ve baş ağrısı, mide bulantısı, ateş ve titreme bulunuyor.

TGA, Pfizer aşısıyla bağlantılı muhtemel kalp iltihabı olduğu değerlendirilen 288 şikayet, AstraZeneca Plc aşısıyla bağlantılı trombositopeni sendromlu 160 nadir pıhtılaşma bozukluğu şikayeti alındığını aktardı.

Ayrıca TGA'ya göre, şikayetlerin çoğu 65 yaş üstü kişilerden geldi ve bağışıklık sistemi bağlantılı olduğu belirtilen 9 ölüm olayı rapor edildi.

Avustralyalı uzmanlar, önemli beyin veya kalp hasarının yüz binlerce hatta milyonlarca dolarlık taleple sonuçlanabileceğini söylüyor.