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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Avustralya’da son 24 saatte 12 kişi öldü

25 Eylül 2021, Cumartesi 13:03
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı, ülke ve eyalet sınırlarını kapatarak sıkı tedbirler alan Avustralya’da, son 24 saatte 12 kişi daha öldü, 1887 kişi de virüse rastlandı.

Delta varyantının etkisindeki ülkenin nüfus bakımından en büyük iki eyaleti Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria'daki tam kapanma uygulamalarına rağmen, Kovid-19’dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Kovid-19’un son aylarda en fazla vaka sayısı ve can kabına neden olduğu NSW’de 1007 yeni vaka görülürken, 11 kişinin ölmesiyle eyalette virüsten ölenlerin sayısı 342’ye çıktı.

Tam kapanmanın yanı sıra saat 21.00’den sabah 5.00’e kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı Victoria eyaletinde, son 24 saatte 847 kişinin virüse yakalanmasıyla eyalette virüsün görüldüğü günden bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Victoria'da 1 kişinin daha ölmesiyle, eyalette Kovid-19’dan ölenlerin sayısı da 842’ye yükseldi.

Avustralya’nın, Batı Avustralya, Tazmanya, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde Kovid-19’dan can kaybı ve yeni vaka bildirilmezken, ACT’de 32, Queensland eyaletinde 1 kişinin daha virüse yakalandığı açıklandı.

Can kaybı 1120’ye yükseldi

Kovid-19’un yayılmaya başladığı 2020 Mart ayının sonundan itibaren ülke sınırlarını, vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere kapalı tutan Avustralya’da, NSW, Victoria ve ACT’deki Delta varyantından dolayı eyalet sınırları da halen kapalı durumda.

Alınan sıkı tedbirlere rağmen özellikle NSW ve Victoria eyaletlerinde önlenemeyen Kovid-19 kaynaklı yeni can kayıplarıyla, ülkedeki toplam can kaybı 1120’ye çıktı.

Toplam 95 bin 830 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’daki, 19 bin 807 aktif vakadan, 297’si yoğun bakımda olmak üzere 1531 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda’da 18 kişi Kovid-19 yakalandı

Yeni Zelanda Salık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2’si ülkeye dönenler arasından olmak üzere 18 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 250 aktif vakadan 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 13’ünün hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 162 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si öldü.​​​​​​​

AA

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