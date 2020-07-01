Avustralya'da virüs vakalarındaki artış devam ediyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87’ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren bazı semtlerde kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, eyaletin başkenti Melbourne'de 73 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

Kovid-19 tehlikesinin bitmediğini vurgulayan Başbakan Andrews, Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan 10 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" dışında evden çıkılmasının yasaklandığını hatırlattı.

Yasaklar eyalet genelini kapsayabilir

Başka semtlerde vaka sayılarında artış görülmesi durumunda yasak ve kısıtlamaların genişletilerek eyalet genelinde uygulanabileceğini dile getiren Andrews, "Diğer semtlerde de kabul edilemeyecek kadar çok vaka olduğu konusunda tıbbi tavsiye alırsam, tüm eyaleti kapatmamak için aynı nedenlerle bu semtleri de kapatırız. Ama bunu (virüsü) gerçekten hızlı şekilde kontrol edemezsek, o zaman tüm eyaleti kapatacağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un yaygın olduğu semtlerde yeni test merkezleri kurulmasının yanı sıra görevliler kapı kapı dolaşarak halkı teste tabi tutmaya başladı.