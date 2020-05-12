Avustralya Nur Vakfı'ndan Somali'ye yardım

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen Avustralya Nur Vakfı yardımlarını aksatmıyor.

Vakıf tarafından organize edilen yardım kampanyası sonrasında toplanan tıbbi malzeme ile birlikte giyecekler Mogadişu Somali’ye gönderiliyor. Bu hafta yapılan yardımın Etiyopya’ya gönderiliğini belirten Vakıf yetkilileri, “Bu haftaa ikinci yardım konteynerimiz Etiyopya’ya. Konteynerimiz sağlık malzemesi ve cihazlarının yanı yanı sıra giyeceklerden oluştu. Önümüzdeki günlerde Somalili kardeşlerimizle beraber gemiye yüklenmiş olacak. Yine üçüncü konteynerimiz de yakında Putland Somali için olacak” dedi. Avustralya - Yeni Asya

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