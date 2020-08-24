Avusturya, bir Rus diplomatı sınır dışı etti

Avusturya, endüstri casusluğu yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rus diplomatın tutumlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunun altını çizerek "persona non grata" (istenmeyen kişi) olarak ilan edildiğini duyurdu. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Claudia Turcher, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesi bilgisini doğrulayabilirim. Diplomatın davranışları Viyana Anlaşmasına aykırıydı” dedi. Rusya Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avusturya makamlarının yapıcı ilişkilere zarar veren asılsız kararından dolayı öfkeliyiz" diyerek yanıt verdi. Basında çıkan haberlerde, diplomatın 1 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesine izin verildiği belirtildi. Euronews Türkçe

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