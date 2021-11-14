Avusturya'da aşı olmayanlar karantinaya alınacak

Koronavirüs vaka sayılarının günlük 10 binin üzerine çıktığı Avusturya’da, pazartesinden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı yaptırmayanlara yönelik yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlamasının ülkenin tamamında uygulanmasına karar verildi.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, pazar günü eyalet başkanları ve uzmanlarla yaptığı görüşmenin ardından ülke genelinde aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına "yeşil ışık" yaktı. Schallenberg, herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı olduğunu belirtse de salgınla mücadelede federal düzeyde ortak hareket edilmesinden yana tavır aldı. Başbakan Schallenberg, ülke genelinde aşı yaptırmayanlara yönelik karantina uygulamasının pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein pazartesiden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kesinleştiğini duyurmuştu. Mückstein ayrıca, sağlık sektöründe çalışanlara yönelik aşı zorunluluğunun hayata geçirileceğini duyurdu. Ülkede pazartesiden itibaren aşı yaptırmayanların hastalığı geçirmiş ya da PCR testi yaptırmış olsalar bile dışarı çıkmasına izin verilmeyecek. Euronews Türkçe

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