"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Avusturya'da ırkçılık karşıtları ile ırkçılar karşı karşıya

14 Nisan 2019, Pazar 12:06
Avusturya'nın başkenti Viyana'da ırkçı "Kimlikçiler Hareketi"nin gösterisi, ırkçılık karşıtı grupların düzenlediği gösteriyle protesto edildi.

Adalet Bakanlığı önünde toplanan ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi" üyesi yaklaşık 150 kişinin gösterisine karşılık, ırkçılık karşıtı 2 binin üzerinde kişi de Viyana Üniversitesi önünde "Irkçılığa karşı ayağa kalk", "Nazilere hayır", "Irkçılık ve Faşizme karşı omuz omuza" yazılı pankartlar taşıyarak gösteri düzenledi.

Gösteriyi düzenleyen Linkswende sivil toplum kuruluşu adına konuşan Karin Wilflingseder, Neonazizm'e ve ırkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemek üzere toplandıklarını söyledi.

Wilflingseder, "Kimlikçilerin demokrasi dışı, ırkçı düşüncelerini yaymalarına müsaade etmemek için bu gösteriyi gerçekleştirmek istedik." dedi.

Yazar ve Siyaset Bilimci Ishraga Mustafa da ırkçı politikaların, Avrupa'da yeni bir durum olmadığını belirterek, özellikle aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Müslümanlar ve yabancılara yönelik ırkçı politikalarına dikkati çekti.

Kimlikçiler ve FPÖ benzer görüşlere sahip

Mustafa, ırkçı oluşumların Müslüman ve siyahileri hedef aldıklarını vurgulayarak, "Dünyanın hiçbir yerinde yasa dışı insan yoktur. Mültecileri yasa dışı ilan etmek, insanlık dışı bir nefret söyleminin eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçı Kimlikçiler Hareketi ile FPÖ'nün birçok açıdan benzerliklere sahip olduğunu anlatan Mustafa, Müslüman, siyahi ve mültecilerin Avusturya toplumunun bir parçası olduğunu, bu gerçeği herkesin kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından göstericiler, ırkçı Kimlikçiler'in gösteri yapmak üzere toplandığı Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.

Polis, göstericilerle Kimlikçiler arasında barikat oluşturarak, iki grubu birbirinden uzak tuttu.

Irkçı Kimlikçiler'den gösteri

Öte yandan, Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller de az sayıda ırkçının katıldığı gösteride, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyonunun, Kimlikçiler Hareketi'ni hedef göstererek, kapatmak istediğini söyledi.

Seller, özellikle Başbakan Sebastian Kurz'un, koalisyon ortağı FPÖ'nün Neonazi Kimlikçiler'le arasına mesafe koyma çağrısının ardından, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin kendilerine karşı tutumunun tamamen değiştiğini ifade ederek, aşırı sağcı FPÖ ile birçok konuda hemfikir olmalarına rağmen aşırı sağcı Strache'nin "ikiyüzlülük" yaptığını dile getirdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, bazı Kimlikçiler Hareketi üyelerinin tahrikleri nedeniyle karşıt grup ve polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler, polisin korumasındaki Kimlikçiler'e taş ve benzeri maddeler attı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslümanı katleden terörist Brenton Tarrant'ın, Avusturya'daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından, Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'den bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu.

FPÖ'lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçiler'le olan ilişkisine tepki gösteren Kurz, Neonazi faaliyetlere tahammül gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

AA

Etiketler: avusturya, viyana
Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın en stresli insanları hangi ülkede?
    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    'Yapay zeka' ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.