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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Avusturya'da Katolikler Müslümanları savundu

05 Haziran 2021, Cumartesi 20:58
Avusturya’nın en büyük dini topluluğu Katolik Cemaati Baş Kardinali Christoph Schönborn, Müslümanlara ait kurumların “fişlendiği” dijital haritaya tepki göstererek, “Bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum” dedi.

Avusturya’nın en büyük dinî topluluğu Katolik Cemaati Baş Kardinali Christoph Schönborn, Müslümanlara ait kurumların “fişlendiği” İslâm Haritası adı verilen dijital haritaya tepki göstererek, “Bir dinî cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum.” ifadesini kullandı. Kardinal Schönborn, yaptığı yazılı açıklamada, İslâm Haritası uygulamasının kamuoyunda tartışmalara sebep olduğunu kaydederek, “Neden sadece bir dinin cımbızlandığı, neden bütün dinî cemaatlere ait kurumlara yönelik bir atlas yapılmasının düşünülmediği” sorularını yöneltti. Avusturya’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıştığına ancak her iki taraf arasında çok dengeli bir ilişki olduğuna işaret eden Schönborn, “Bir dinî cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli bulu-yorum.” değerlendirmesinde bulundu.  Schönborn, gerek siyasî yapılar gerekse dini yapılar içinde muhtemel radikal, terörist oluşumlara yönelik ceza kanunlarının yeterli olduğunu vurgulayarak, karmaşık konuların çözümünün diyalogdan geçtiğine işaret etti.      

Fişleme yapılıyor iddiası  

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslâm Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600’ün üzerinde cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı “İslâm-Landkarte” adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.       Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.  Dr.  Ednan Aslan’ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını belirtmişti.  

 

AA

Etiketler: Avusturya, Katolik, Müslüman, tepki
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