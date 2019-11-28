Azerbaycan'da iktidar partisi Meclis'ten çekilecek

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi, Meclis'ten çekilme kararı aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı onaylaması durumunda ülke erken seçime gidecek.

Azerbaycan'da iktidarda bulunan Yeni Azerbaycan Partisi, bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda oy çokluğuyla milletvekillerinin Meclis'ten çekilmesine karar verdi. Bu karar, Azerbaycan Milli Meclisi'ni erken seçime götürebilecek. ÇEKİLME KARARI ALİYEV İÇİN İktidar partisinin aldığı çekilme kararı önce Cumhurbaşkanı Aliyev'e sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın onaylaması durumunda yeni parlamentonun oluşturulması için ülkede erken seçime gidilecek.Çekilme kararının Meclis'in Cumhurbaşkanı Aliyev'in son zamanlarda gerçekleştirdiği reformlarla daha uyumlu hareket edebilmesi için alındığı belirtiliyor.

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