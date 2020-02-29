Azerbaycan'dan virüs önlemi: İran'la sınırlar kapatıldı

Azerbaycan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı.

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatma kararının İran makamlarına iletildiği belirtildi. Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi. Öte yandan İran'dan Azerbaycan'a geçen iki kişide virüse rastlandığı belirtildi. Söz konusu Azerbaycan vatandaşlarının hastanede karantinaya alındığı, durumlarının stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da Kovid-19 ilk kez dün tespit edilmiş, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşı virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı. AA

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.