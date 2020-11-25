Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer ilinde

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın kontrol altında tuttuğu Kelbecer iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu. Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi. Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti. Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek. Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından kontrol edilmeye başlanmıştı. Euronews Türkçe

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