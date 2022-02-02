Bağdat Havalimanı’na füze saldırısı

Havalimanına 5 gün önce de füzeyle saldırı düzenlenmiş, bir sivil uçak zarar görmüştü.

Irak güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat Havalimanı’na bu sabah saat 05.00 civarı füzeli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı olmadığı aktarıldı. Bağdat Havalimanı’nda ABD’nin askeri üssü bulunuyor. Saldırının ardından bu üste uzun süre sirenlerin çaldığı kaydedildi. Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Uluslararası Bağdat Havalimanı’na 5 gün önce de füze saldırısı düzenlenmiş ve bir sivil uçak zarar görmüştü. AA

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