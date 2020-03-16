Bahreyn'de de ilk ölüm gözlemlendi

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişinin öldüğü bildirildi.

Dünya geneline ilişkin son veriler Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü ifade edildi. Açıklamada, bir süre önce İran'dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutulduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı. Bahreyn'de Kovid-19'a yakalananların sayısı, dün itibarıyla 214 olarak açıklanmıştı. AA

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