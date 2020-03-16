Dünya geneline ilişkin son veriler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 169 bin 652 olarak bildirdi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 6 bin 518 kişi öldü, 77 bin 776 kişi ise iyileşti.

Çin ana karasında 3 bin 213, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4, İtalya'da 1809, İran'da 724, İspanya'da 292, Fransa'da 127, Güney Kore'de 75, ABD'de 69, İngiltere'de 35, Japonya'da 31, Hollanda'da 20, İsviçre'de 14, Almanya'da 13, Filipinler'de 12, Irak'ta 10, San Marino'da 7, Endonezya 5, Avustralya'da 5, Belçika'da 4, Yunanistan'da 4, Cezayir'de 4, Norveç'te 3, Polonya'da 3, Lübnan'da 3, İsveç'te 3, İrlanda'da 2, Mısır'da 2, Hindistan'da 2, Arjantin'de 2, Bulgaristan'da 2, Ekvador'da 2, Danimarka'da 2, Avusturya, Kanada, Slovenya, Tayland, Lüksemburg, Tayvan, Panama, Arnavutluk, Azerbaycan, Macaristan, Fas, Ukrayna, Guyana, Guatemala, Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 860, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 149 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 11 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 59 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 24 bin 747, İran 13 bin 938, Güney Kore 8 bin 236, İspanya 7 bin 845, Almanya 5 bin 813, Fransa 5 bin 423, ABD 3 bin 782, Japonya 1535, İsviçre 2217, İngiltere 1391, Norveç 1256, Hollanda 1135, İsveç 1040, Belçika 886, Danimarka 864, Avusturya 860, Malezya 428, Katar 401, Kanada 341, Avustralya 337, Yunanistan 331, Çekya 293, Portekiz 245, Finlandiya 244, Singapur 226, Slovenya 219, Bahreyn 214, İsrail 213, Brezilya 203, İzlanda 180, Estonya 171, İrlanda 170, Filipinler 140, Romanya 139, Mısır 126, Polonya 125, Irak 124, Suudi Arabistan 118, Endonezya 117, Hindistan 114, Tayland 114, Kuveyt 112, Lübnan 110, San Marino 109, Birleşik Arap Emirlikleri 98, Lüksemburg 77, Şili 75, Peru 71, Rusya 63, Slovakya 61, Güney Afrika 61, Vietnam 57, Arjantin 56, Panama 55, Cezayir 54, Pakistan 53, Bulgaristan 51, Brunei 50, Hırvatistan 49, Sırbistan 48, Meksika 43, Arnavutluk 42, Filistin 38, Ekvador 37, Kosta Rika 35, Kolombiya 34, Gürcistan 33, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 33, Macaristan 32, Letonya 30, Fas 28, Ermenistan 28, Belarus 27, Senegal 24, Bosna Hersek 24, Azerbaycan 23, Moldova 23, Umman 22, Malta 21, Tunus 20, Kuzey Makedonya 19, Sri Lanka 18, Türkiye 18, Venezuela 17, Afganistan 16, Litvanya 14, Maldivler 13, Kamboçya 12, Ürdün 12, Dominik Cumhuriyeti 11, Faroe Adaları 11, Bolivya 10, Martinik 10, Jamaika 10, Kazakistan 9, Yeni Zelanda 8, Paraguay 8, Fransız Guyanası 7, Lihtenştayn 7, Reunion Adası 7, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 6, Gana 6, Uruguay 6, Andorra 5, Bangladeş 5, Guadelup 5, Porto Riko 5, Ruanda 5."

Vaka sayısı 5'in altında kalan ülke ve bölgeler de şöyle sıralandı:

"Guyana, Kemerun, Fildişi Sahili, Küba, Etiyopya, Trinidad ve Tobago, Özbekistan, Ukrayna, Burkina Faso, Manş Adaları, Fransız Polinezyası, Guam, Honduras, Kenya, Seyşeller, Monako, Nijerya, Aruba, Çuraçao, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Namibya, Saint Lucia, Saint Martin, Guatemala, Sudan, Nepal, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Butan, Cayman Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Gibraltar, Gine, Vatikan, Moritanya, Mayotte, Moğolistan, St. Barth, St. Vincent Grenadines, Surinam, Esvati̇ni̇, Togo ve ABD Virjin Adaları."