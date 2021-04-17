Bangladeş'te polis, işçilere ateş açtı: 4 ölü

Bangladeş'in güneydoğusunda bir elektrik santralinde çalışan ve maaşlarında artış talep eden işçilere polisin ateş açması sonucu, 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

The Straits Times'daki habere göre, polis yetkilisi Azizul İslam yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin, Chittagong'da yapım aşamasında olan elektrik santralinde maaş zammı talep eden işçilerin kendilerine saldırması sonucu ateş açtığını bildirdi. Açılan ateş sonucu en az 4 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirten İslam, durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti. AA

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