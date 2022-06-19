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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Bangladeş'te sel felaketi: 27 ölü

19 Haziran 2022, Pazar 11:54
Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, 17'si yıldırım isabet etmesi, 5'i boğulma, 4'ü toprak kayması ve 1'i feribot kazasında olmak üzere 27 kişinin öldüğünü söyledi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanı Enamur Rahman, "Şu ana kadar ülke genelinde 64 ilçeden 10'u selden etkilendi." dedi.

Rahman, kuzeydoğu Sylhet ve Sunamganj bölgelerinin 100 yılı aşkın tarihinde bu kadar büyük bir sel felaketiyle karşılaşmadığını aktardı.

İlçelerde selden 5 milyondan fazla kişi etkilenirken, binlerce kişi mahsur kaldı.

Ordunun mahsur kalanları kurtarmak için çalıştığı bildirildi.

Yoğun su akışı nedeniyle Padma Nehri üzerinde iki feribotun çarpışması sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Son 15 yılda kentin yüksek bölgelerinde meydana gelen toprak kaymalarında 200'den fazla kişi öldü.

AA

Etiketler: Bangladeş, sel
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