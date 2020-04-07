Bari çocukları serbest bırakın

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması için uluslar arası camiayı İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail hapishanelerinde yaklaşık 200 Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocukların sıkıntıları ve ailelerinin endişeleri koronavirüs salgını sebebiyle artıyor.” ifadesini kullandı. Hudari, çocukların İsrail’in uygulamaları nedeniyle en temel haklarından bile mahrum kaldığını kaydetti. AA

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