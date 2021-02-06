Başörtüsü yasağına bir red daha

Fransa’da birbiri ardına yaşanan terör saldırılarının ardından, hükümetin radikal ve ayrılıkçı İslâm ile mücadele etmek amacıyla getirdiği “Cumhuriyet değerlerini güçlendirmek için yasa tasarısı” görüşmelerine yine türban tartışması damgasını vurdu.

Genel Kurul’da merkez sağ Cumhuriyetçiler grubu, “üniversitelerde ve okul faaliyetlerine katılan ailelere türban yasağı” getirilmesini içeren bir değişiklik önergesi verdi. Ancak uzun ve sert tartışmalara sahne olan görüşmeler sonunda, önerge reddedildi. AA

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