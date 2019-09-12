Başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

Senegal’de başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d’Arc Enstitüsü (ISJA), uygulamadan vazgeçmediği takdirde kayyım atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Diplomatik kaynaklara göre, başşehir Dakar’da faaliyet gösteren okuldan, yasağın kaldırılmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeyi derhal yapması istendi. Okul yönetimi, yasağı sürdürmesi durumunda, okulun kapatılma veya kayyım atanması riskiyle karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarıldı. Hükümet yetkilileriyle okul yönetiminin akşam saatlerinde son kez görüşmesi bekleniyor. Okul, yasakta ısrarcı Bu gelişmelere karşın okul yönetiminin yasağı uygulama konusunda direttiği ve devletten başörtülü öğrencileri başka okullara kaydettirmesi yönünde talepte bulunduğu belirtiliyor. Okulun 1740 öğrencisi arasında 23’ü Lübnanlı, 3’ü Senegalli toplam 26 başörtülü öğrencisi bulunuyor. Okul yöneticileri bakanlığa çağrılmıştı Eğitim Bakanı Mamadou Talla, geçen hafta okul yöneticilerini bakanlığa çağırarak, başörtüsü yasağının gerekçesini açıklamaları için 48 saat süre vermişti. Birçok Müslüman veli de okul yönetimi aleyhinde anayasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle dâvâ açacaklarını duyurmuştu. Dakar - aa

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