Batı Avrupa sıcak hava dalgasının etkisine girdi

İspanya ve Portekiz, son bir ay içinde ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine girerken Fransa ve İngiltere'de de önümüzdeki günlerde kavurucu sıcaklıkların yaşanması bekleniyor.

İspanya'nın Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülkenin iç bölgelerinden Candeleda'da sıcaklığın akşam 18'den sonra 43,3 santigrat dereceye ulaştığını açıkladı.

Sıcaklık güneydeki Sevilla kentinde 42,4 derece, güneybatıdaki Badajoz ve Merida şehirlerinde ise 42 dereceyi gördü.

AEMET, sıcaklığın Badajoz'da perşembe ve cuma günleri 46, Sevilla'da ise çarşamba ve perşembe günleri 45 derece olacağı tahmininde bulundu.

Ajans Sözcüsü Ruben del Campo, "Sıcak hava dalgası olağanüstü olma potansiyeline sahip" uyarısında bulundu.

Mevcut sıcaklık artışının pazar günü başladığını ve 9, 10 gün sürebileceğini belirten Sözcü Campo, bunun da İspanya'nın 1975'ten bu yana gördüğü en uzun üç sıcak hava dalgasından biri olacağını kaydetti.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık görüldüğünü belirtiyor.

Haziran ayında İspanya, ülkenin büyük bölümünde 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele etmişti.

Bir önceki ay, yüzyılın başından bu yana İspanya'nın en sıcak mayıs ayı olarak kayda geçmişti.

Ağustos 2021'de İspanya, güneydeki Montoro kasabasında sıcaklığın 47 dereceye ulaşmasıyla şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık seviyesini görmüştü.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde bu rekorun kırılması ihtimalinin bulunduğunu dile getiriyor.

Portekiz: Aşırı sıcaklar yangınlara neden oluyor

Komşu Portekiz'de de hafta sonu 44 dereceği aşan sıcaklıklar, orman yangınlarının yanı sıra başkent Lizbon'da görülebilen büyük duman bulutlarını beraberinde getirdi.

Ülkede sıcaklıklar pazartesi günü bir miktar azalırken, gelecek günlerde güneydoğudaki bazı bölgelerde tekrar 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

"Önümüzdeki günlerde maksimum risk koşullarını yaşayacağız" diyen Başbakan Antonio Costa, "En ufak bir tedbirsizlik önemli boyutlarda bir yangınla sonuçlanabilir" uyarısında bulundu.

Fransa: Sıcaklıklar gelecek cumartesi zirve yapacak

Fransa meteoroloji servisi Meteo-France'a göre, pazartesi günü sıcak hava dalgası Fransa'ya doğru ilerlemeye başladı ve sıcaklık, ülkenin büyük bölümünde 30 derecenin üzerine çıktı.

Salı günü Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 39 dereceye ulaşabileceği belirtildi.

Meteo-France yetkilisi Sebastien Leas, sıcak hava dalgasının cumartesi ile önümüzdeki salı günleri arasında zirveye ulaşacağı bilgisini paylaştı.

İngiltere'de aşırı sıcak hava uyarısı

İngiltere'de ise İngiltere ve Galler'in büyük bir bölümünde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilen 'aşırı sıcak' hava uyarısı yayınladı.

Aşırı sıcaklık uyarısı, günlük yaşam ve insanlar üzerinde "yüksek etkiye" sahip ikinci en yüksek uyarı seviyesi olarak tanımlanıyor.

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu MET Office baş meteorolog yardımcısı Rebekah Sherwin, ülkedeki yüksek sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceğini söyledi.

Sherwin, "Pazar gününden pazartesiye kadar, (İngiltere'nin) güneydoğusunda sıcaklıkların 35 dereceyi aşması muhtemel" diye konuştu.