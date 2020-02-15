'Batı, daha iddialı bir Rusya'nın rekabetiyle karşı karşıya'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, artan küresel ekonomik, askeri ve teknolojik rekabet karşısında Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg ayrıca, Batı'nın daha iddialı bir Rusya'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'da devam eden '56. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, Batı'nın daha iddialı bir Rusya'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Rusya’nın etki alanını genişletmeye çalıştığına dikkati çeken Stoltenberg, NATO müttefiklerinin askeri kuvvetlerin hazırlık seviyesini önemli ölçüde artırarak ve bu ülkeye yaptırımları destekleyerek buna karşılık verdiğini vurguladı. Stoltenberg, Rusya ile diyaloğun önemine değinerek, "En büyük komşumuzla (Rusya) daha iyi bir ilişki kurmaya devam ediyoruz" dedi. 'Çin, yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak' NATO’nun değişen 'küresel güç dengesinde' rekabetle karşı karşıya kaldığına işaret eden Stoltenberg, şöyle devam etti: "Çin, yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacak. Zaten dünyanın ikinci en büyük savunma bütçesine sahip. Ülke, yeni yeteneklere büyük yatırım yapıyor. Çin'in yükselişi hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Bunun ortak güvenliğimiz için ne anlama geldiğine dair ortak bir anlayışa ihtiyacımız var." Stoltenberg, artan küresel ekonomik, askeri ve teknolojik rekabet karşısında Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Daha fazla Avrupa, tek başına Avrupa demek değildir... Avrupa ve Amerika'nın birlikte olmasına inanıyorum. Kendimizle rekabet etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. NATO Savunma Bakanlarının Irak’a desteğin artırılması konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’dan ayrılmayacağını fakat ülkede asker sayısının, şartlar uygun olursa, azaltılacağını kaydetti.

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