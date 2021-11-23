Belarus-Polonya sınırında zorlu bekleyiş

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa’ya göçme arayışındaki yaklaşık 2 bin kişi, sınır bölgesindeki kapalı alanda zorlu hayat şartları altında bekleyişlerini sürdürüyor.

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa’ya göçme arayışındaki yaklaşık 2 bin kişi, sınır bölgesindeki kapalı alanda zorlu yaşama şartları altında bekleyişlerine devam ediyor. Belarus’un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır bölgesindeki lojistik merkezinde kalan göçmenlere uluslar arası yardım organizasyonların temsilcileri ziyaretlerde bulunuyor. Kapalı alandaki şartlar artan insanî ihtiyaçlar sebebiyle her geçen gün zorlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, göçmenlerin yaşadığı alanda incelemelerde bulundu, bazı göçmenlerle konuştu ve yetkililerden bilgi aldı. Kluge’nin görüştüğü göçmenler ülkelerine dönmek istemediklerini, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçme niyetinde olduklarını ifade etti. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Kluge, kronik hastalıklarla mücadele etmek için göçmenlere ilaç ve malzeme sağlayacaklarını belirterek, kampa göçmenlerin içinde bulunduğu şartları ve neye ihtiyacı olduğunu değerlendirmek için geldiğini dile getirdi.

53 ton gıda yardımı

Belarus Kızılhaçı Genel Sekreteri Dmitriy Şevtsov, kapalı alanda bekleyen göçmenleri hava şartlarının etkilemeyeceğini kaydederek, “Bugüne kadar 53 bin ton civarında gıda yardımı dağıtıldı. Süt ve su bunlara ilâve. Her gün sivil toplum kuruluşları yardım ediyor. Firmalar ve bütün Belarus yardım gerçekleştiriyor.” şeklinde konuştu. Bu arada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesinde Belarus-Polonya sınırındaki sayıları iki bin civarındaki göçmenlerin AB ülkelerine özellikle Almanya’ya alınmasını istediğini hatırlattı.

