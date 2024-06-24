Belçika - Anvers Belediyesi de İsrailli şirketle ticareti durdurdu

Belçika'da Anvers Belediyesi, elektrikli araçlar üreten bir İsrailli şirketin Üst Yöneticisinin, Filistinlilere yönelik nefret söylemleri nedeniyle söz konusu şirket ile ticaret yapmaktan vazgeçti.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın Anvers Belediye Başkanlığı Ofisine dayandırdığı habere göre, EZRaider isimli İsrailli şirketin Üst Yöneticisinin Filistinlilere karşı ırkçı ve nefret dolu ifadelerinin yer aldığı açıklamaları ortaya çıktı. Bu açıklamaları "kabul edilemez" bulan Anvers Belediyesi yönetimi, oy birliğiyle EZRaider ile olan satın alma sürecini durdurmaya karar verdi. Anvers Belediyesinin Gazze'de süren saldırılara rağmen İsrailli şirketten elektrikli araç filosu satın alma girişimi tartışmalara yol açmıştı. AA

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