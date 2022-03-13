"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Belçika'da 10 milyar euroluk Rus varlığı donduruldu

13 Mart 2022, Pazar 12:20
Belçika, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu.

Belçika yerel basınına göre, Belçika Maliye Bakanlığına bağlı ülke hazinesi, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus kişi ve şirketlerin hesaplarına erişimlerini engelledi.

Belçika, son 2 haftada yaptırım listesindekilerin ülkedeki banka hesaplarında bulunan 2,7 milyar eurosunu dondurdu. Ayrıca, toplam 7,3 milyar euroluk hesap işlemlerini de bloke etti. Böylece Rusların Belçika'daki 10 milyar euroluk varlıkları dondurulmuş oldu.

Belçika'daki Rus varlıkları özellikle enerji, gübre, turizm, çelik ve elmas gibi alanlarda yoğunlaşmıştı.

AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.

Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu devlet görevlileri ve milletvekilleri yer alıyor.

Söz konusu listenin daha da genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: Belçika, Rus varlığı
Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika'da 10 milyar euroluk Rus varlığı donduruldu

    Irak'a füze saldırısı: Kim saldırdı belli değil

    Erdoğan, Yunanistan Başbakanı'nı kabul edecek

    Enerji enflasyonunda zirvedeyiz

    Mantıkla izah edilemez

    'İstiklâl Şairi'ne Kur’ân

    '2 milyon 597 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti'

    Zelenskiy: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir

    Son 24 saatte 20465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi vefat etti

    Beklemeye dayanamaz: UNICEF Yemen'deki âcil insani krize dikkat çekti!

    Aileler doğal gazı açamıyor

    İstanbul'da gündem yoğun kar yağışı

    Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan çirkin saldırıya Türkiye'den sert tepki

    Mağdur Esnaf Derneği de iflâs etti

    Fransa’da ırkçı suçlar arttı

    İndirim sözünden sonra peş peşe zam

    Pandemi gidecek, siz de gideceksiniz

    Hayaldi, AKP gerçeğe çevirdi!

    Ahlâkın bittiği yer

    Kâbe’de sosyal mesafe ve PCR şartı kalktı

    En Çok Okunanlar

    Halil ELİTOK

    Hz. Ali’den tavsiyeler
    Genel

    Mantıkla izah edilemez
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mü’mine Güneş’ten gençlere
    Ahmet BATTAL

    Muteber Teyzeden tasarruf nasihatleri
    Risale-i Nur'dan

    Ey insanlar! Dünya fanî, adaveti bırakınız
    Adnan NACİR

    Kuyruk acıları
    Genel

    'İstiklâl Şairi'ne Kur’ân
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Risale-i Nur, gençliğin imanını kurtarıyor
    Genel

    Enerji enflasyonunda zirvedeyiz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP dış politikada pusulasız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.