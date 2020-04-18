Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 37 bini aştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 303 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 387 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının da 21 azalarak 1119'a gerilediği kaydedildi. Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1045 artarak 37 bin 183'e çıktığı aktarılan açıklamada, 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 453'e yükseldi. Hastanelerde, 2 bin 579, huzur evlerinde de 2 bin 772 kişi öldü. AA

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