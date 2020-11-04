"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Belçika'da koronavirüs vaka sayısı düşüşte

04 Kasım 2020, Çarşamba 14:33
Belçika'da yaz sonundan beri artışta olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ilk kez düşüş gösterdi.

Her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından 1774 ile Avrupa'da en vahim durumda bulunan Belçika'da, 25-31 Ekim haftasında günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre ağustos sonundan beri ilk kez yüzde 4 düşerek 14 bin 235 oldu.

Tatil sezonunun bitimi ve okulların açılmasıyla ülkedeki vaka sayıları artmaya başlamış, ekim başında artış çok hızlanınca hükümet sokağa çıkma kısıtlaması ve mağazalar, restoran, kafe, bar gibi yerlerin kapatılması gibi önlemlere başvurmuştu.

Ortalama vaka sayısının ilk kez düşmesine rağmen hastaneye yatırılan kişilerin ve ölen hastaların sayısında artış görülüyor.

Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı bahardaki ilk dalgayı geçerek 7 bin 485'e yükseldi. Hastaların 1351'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Belçika genelinde 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Bazı hastanelerde doluluk oranları da çok yükseldi. Başkent Brüksel'de yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğu, bazı hastaların başka şehirlere gönderildiği belirtildi.

Liege kentinde ise hastanelere yardım için ordu harekete geçti. Bazı hastanelerdeki sağlık personeline yardım etmeleri amacıyla ordu personeli, bu hastanelere gönderildi. Liege'den 3 Kovid-19 hastası, helikopterle tedavi için Almanya'ya sevk edildi.

Belçika'da bugüne kadar salgından 12 bin 126 kişi öldü. Son dönemde günlük ortalama 136 kişi, Kovid-19 nedeniyle ölüyor.

AA

Etiketler: Belçika, koronavirüs
Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başakşehir'in rakibi Manchester United

    Endonezya’dan Fransa'ya tepki: "Fransız mallarını yerel ürünlerle değiştiriyoruz"

    Azerbaycan: Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağını düşürdük

    ABD, 59. başkanını seçiyor

    İstanbul'da alınan yeni tedbirler açıklandı

    Slovenya, Trump'ı kutlayan ilk ülke oldu

    İzmir'deki okullara ilişkin açıklama

    ABD, Tayvan'a 600 milyon dolarlık SİHA satacak

    Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

    Bazı sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi

    'Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat ettik'

    Ruhani: ABD seçimleri umurumuzda değil

    Trump: Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 47 milyon 854 bini aştı

    35 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

    Sanat Marifet İttifak Okulu seminerleri başladı

    Avusturyalı Rahip Yeni Asya için yazdı: Teröre en iyi cevap

    Vefatının 11. yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz

    Durum ciddî

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enkazdaki bebekler
    Genel

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın imtihanı, kulun adaletsizliği”
    Ahmet BATTAL

    Takma, çakma çanta
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (1)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Güneş batıdan doğarken
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuda da lideriz!
    Genel

    Durum ciddî
    Genel

    Avusturyalı Rahip Yeni Asya için yazdı: Teröre en iyi cevap
    Risale-i Nur'dan

    Sebepler yalnız birer bahane ve perdedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.