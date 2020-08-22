Belçika'da koronavirüs vakaları düşmeye devam ediyor

Belçika'da geçen ay başında artmaya başlayan yeni tip koronavirüs vaka sayılarında, alınan önlemlerin ardından son günlerde başlayan düşüş devam ediyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün sayılarına göre, Belçika'da 12-18 Ağustos haftasında günlük vaka sayısı ortalama 509 olarak tespit edildi. Bu sayı bir önceki haftaya göre vakalarda yüzde 17 azalma anlamına geliyor. Enstitünün açıkladığı sayılara göre ülke genelinde üst üste 6 gündür yeni Kovid-19 hastalarının sayısı azalıyor. Düşüş eğilimine rağmen başkent Brüksel'de vaka sayıları artıyor. Başkent bölgesinin, vakaların artışa başladığında en çok yeni hasta görülen Anvers kentini geçtiği belirtiliyor. Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 vakası sayısı 80 bin 894 oldu, 9 bin 985 kişi öldü. Temmuz başında vakalar artmaya başlayınca Belçika hükümeti, başkent Brüksel geneliyle bazı bölgelerde kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu, Anvers'te gece sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirleri uygulamaya geçirmişti. AA

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